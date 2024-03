La magia della tracimazione a Ridracoli. Il meteorologo Nanni: «L’invaso pieno non significa che la siccità non sia un problema». Domenica diga aperta ai visitatori VIDEO

«L’1 marzo 2024 sarà ricordato come un giorno significativo per la diga di Ridracoli». Lo sostiene il meteorologo riminese Roberto Nanni nel commentare uno degli spettacoli più affascinanti del’alto Appennino romagnolo. «Le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno permesso all’invaso di raccogliere un volume pari a 33 milioni di metri cubi d’acqua, facendo salire la superficie del lago fino alla massima altezza di sfioro situata a 557 m.s.l.m. e dando inizio, così, attraverso le 8 aperture di strabocco, a una spettacolare cascata di 103 metri sul fiume Bidente. Erano le 17.45: prima un rigagnolo, poi un’imponente cascata. È importante comprendere che la tracimazione non è un evento innescato artificialmente ma piuttosto un processo naturale e controllato. La tracimazione non è affatto rara: nel 2023, è iniziata il 4 marzo e si è ripetuta in maggio durante l’alluvione, con l’ultima nel mezzo di giugno. Dal 2000, la tracimazione è stata una costante ogni anno, con poche eccezioni. Solitamente si verifica in primavera, durante il picco delle precipitazioni. È fondamentale chiarire che la tracimazione non è correlata a teorie complottiste o negazioniste: è semplicemente un processo naturale che contribuisce alla gestione idrica». Eppure, spiega, nonostante possa sembrare contraddittorio, la tracimazione non nega la realtà della siccità. «È importante distinguere tra questi due fenomeni: mentre la tracimazione indica il raggiungimento della capacità massima di un invaso, la siccità è un problema serio che richiede azioni concrete per essere affrontato. La tracimazione non è un indicatore di abbondanza idrica su scala regionale o globale. La diga di Ridracoli svolge un ruolo vitale nell’approvvigionamento idrico della regione, rappresentando circa il 50% del fabbisogno su 115 milioni di metri cubi d’acqua. Grazie al sistema integrato dell’acquedotto della Romagna, assicura un flusso costante di acqua nonostante i cambiamenti climatici. Inoltre, la diga aiuta a mitigare gli effetti delle piene, agendo come bacino di laminazione e riducendo il rischio di inondazioni lungo il corso del fiume Bidente».

Domenica diga aperta ai visitatori

Attualmente il lago artificiale alle spalle della diga contiene il massimo possibile: oltre 33 milioni di metri cubi. Ridracoli ha dunque “fatto il pieno”, assicurando, con l’apporto delle abituali prossime piogge primaverili, il fabbisogno idrico dell’intera Romagna, e in modo particolare della costa, per la futura stagione turistica estiva. Come sempre lo spettacolo della tracimazione attira numerosi curiosi. Per questo domenica, dalle 10 alle 17, la diga riaprirà ai visitatori.