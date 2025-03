L’Ispra promuove il piano verde di Forlì. Petetta: “Premiata la nostra vocazione green”

“Per questa Amministrazione il verde pubblico è cura del territorio, manutenzione e investimenti quotidiani, ma anche pianificazione strategica rivolta al futuro per rendere la città di Forlì sempre più sostenibile e resiliente”. L’assessore Giuseppe Petetta esprime grande soddisfazione per il nuovo “Quaderno Ispra” sui piani comunali del verde, approvati a partire dal 2020, tra i quali spicca nei primi 10 quello della città di Forlì.

“Il Piano del verde del Comune di Forlì adottato con delibera di giunta n. 365/2021, nasce proprio con questo ambizioso obiettivo; mettere a fuoco la traiettoria e definire gli orizzonti futuri quando si parla di verde urbano. Il fatto che Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ne abbia riconosciuto con quest’ultima pubblicazione l’unicità, la concretezza e la strategicità in termini di indirizzi e contenuti, attraverso un dialogo importante della componente pubblica con quella privata, non fa che renderci orgogliosi e soddisfatti del lavoro realizzato in questi anni. Essere d’esempio per tutta Italia ci stimola a proseguire su questa strada, per fare di Forlì un punto di riferimento nella gestione e pianificazione del verde comunale”.

Tra gli obiettivi richiamati nel Piano ci sono l’aumento delle prestazioni e le dotazioni ecologiche; l’ottimizzazione delle risorse economiche annuali da destinare alla costruzione e alla manutenzione delle aree verdi; la riduzione delle temperature superficiali dell’area urbana nei mesi caldi; la diversificazione per funzioni delle aree verdi; la promozione dell’aggregazione dei cittadini; la qualificazione del paesaggio urbano, periurbano ed extraurbano attraverso pratiche e politiche virtuose di dotazioni e di infrastrutturazioni verdi ed ecologiche che coinvolgano sia i privati che gli enti pubblici interessati.