L’anziana non ci casca e li fa arrestare: due truffatori espulsi da Forlì per tre anni

Il Questore di Forlì ha adottato misure di prevenzione a carico di due truffatori che sono stati arrestati a Forlì a fine gennaio 2024 dagli investigatori della Squadra Mobile.

I truffatori, dopo aver contattato una donna, residente nella periferia di Forlì, e spacciandosi come appartenenti alle forze dell’ordine, avevano cercato di convincere la che il figlio fosse in stato di fermo, chiedendole denaro quale cauzione per la liberazione. La donna, assistita dalla figlia, aveva invece chiamato la Polizia e, dopo alcune ore, gli agenti della Squadra Mobile avevano bloccato i truffatori presso l’abitazione della vittima, arrestandoli. Il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività della Questura, sul caso, non si è tuttavia fermata. Il Questore, nell’adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, ha evidenziato che “tali comportamenti, in considerazione della gravità dei fatti, delle modalità d’azione, delle ricorrenze del fenomeno e della pericolosità dei soggetti, che ben potrebbero rientrare in un contesto criminale più ampio, sono da ritenersi pericolosi per la pubblica sicurezza e la tranquillità pubblica della città di Forlì”.

Il Questore ha quindi vietato ad entrambi di fare rientro a Forlì per i prossimi tre anni. In caso di trasgressione, oltre al carcere, i due truffatori rischiano di pagare una multa fino a 10.000, oltre ad aggravamenti di pena.

Le misure di prevenzione per i “truffatori” fanno parte di una strategia di prevenzione del fenomeno che, purtroppo, continua a manifestarsi. Nella sola mattinata di ieri, infatti, sono state oltre 10 le segnalazioni di tentate “truffe” giunte alla Sala Operativa della Questura, in cui grazie alla sensibilità delle vittime e all’esperienza dei poliziotti si è riuscito ad evitare il peggio.