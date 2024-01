Incidente sulla tangenziale di Forlì, strada temporaneamente chiusa, traffico deviato

A causa di un incidente avvenuto nella mattinata, èstata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione della rotatoria di via Golfarelli della Tangenziale di Forli. Nel sinistro è coinvolto un veicolo. Il traffico è deviato sulle rampe di svincolo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì ha provveduto, in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, ad estrarre due persone ferite da una autovettura. Verso le 13.30 l’arteria è stata riaperta alla circolazione.