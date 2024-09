Rocambolesco incidente stradale questa mattina a Bussecchio. Nella località alle porte di Forlì ben quattro auto sono state coinvolte da un sinistro in via Decio Raggi e uno dei mezzi si è ribaltato. Questo ha necessitato l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza persone e sede stradale. Presenti sul posto anche Romagna Soccorso e Polizia Locale.