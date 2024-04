Forlì, in piazza Saffi c’è un bagno chimico da spostare

Mentre si sono conclusi definitivamente i lavori di smontaggio della pensilina, resta da rimuovere ancora un bagno chimico allestito in piazza Saffi probabilmente dagli addetti al cantiere. Dopo il temporaneo stop all’intervento in programma da parte dell’Ausl, nel giro di poche settimane si è arrivati alla conclusione con la rimozione delle strutture in acciaio. Ora si entra nella seconda fase: è previsto, infatti, un restauro della struttura che per 25 anni è stata nel cuore della città mercuriale. Al termine, la pensilina verrà ricollocata in viale Salinatore all’altezza del liceo artistico e musicale Canova.