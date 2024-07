La suggestione di San Mercuriale sullo sfondo del concerto di Radio Bruno in piazza Saffi. E quella delle migliaia di persone accorse in centro a Forlì per ascoltare alcune delle hit del momento. Ad aprire la serata Renga e Nek, che lo scorso anno in città venne da volontario in occasione dell’alluvione. Poi spazio a Coma_Cose, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Arisa e Cristina D’Avena per la gioia del pubblico presente.