In 300 per la visita agli scavi di Fiumana

Il Comune, nel frattempo, sta pensando di acquistare il terreno di proprietà privata che secondo recenti stime vale 47mila euro. Il sindaco Roberto Canali ha spiegato: «Per questa operazione non possiamo fare affidamento solo sulle casse comunali che già sostengono le spese vive di queste campagne. Nostra intenzione è l’acquisizione dell’intera zona per non dover ogni volta ricoprire la parte interessata dagli scavi arrivando alla musealizzazione del sito. I risultati delle ricerche unite al grande interesse generato nell’opinione pubblica ci stimolano ad accelerare le fasi di scoperta di una storia ancora ignota ma assai interessante». Il Comune potrebbe ottenere contributi dal Ministero ed in mattinata a visitare la zona era arrivata l’onorevole Alice Buonguerrieri.

Kevin Ferrari della Soprintendenza ai Beni Culturali approva: «Seguiamo con attenzione questo progetto e siamo al fianco di Comune e Università per valorizzare la ricerca archeologica pubblica». Il professor Villicich dallo scavo maggiore ha illustrato i risultati della campagna: «Abbiamo operato su tre aree e appreso con certezza che questo edificio era abitato da chi deteneva un alto potere perché solo un nobile altolocato poteva permettersi questa villa che ha avuto un costo enorme. Adesso conosciamo due padiglioni il complesso termale e quello che abbiamo nominato “Quadrilatero di pietra”. Mancano però la parte residenziale, i raccordi e la ricostruzione complessiva. Questo era un palazzo non solo in termini abitativi ma anche per indicare il potere della persona che qui soggiornava». Nel secondo scavo Luciana Saviane ha mostrato una delle tre tombe in cui è stata rinvenuta una defunta con un braccialetto in bronzo al braccio, Marco Gregori nel terzo ha portato all’attenzione due tombe di infanti sempre con folto gruppo di partecipanti che migrava da un sito all’altro.