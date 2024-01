Il piano del Taaf per il centro storico

Il centro storico, in vista della campagna elettorale, è al centro della discussione politica e non solo. Il Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf) rilancia suggerendo qualche spunto di riflessione. «Occorre un provvedimento prioritario – afferma la coordinatrice del Taaf, Ornella Mordenti – dettato dalla necessità di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini riducendo l’inquinamento urbano, di garantire la qualità della vita, di restituire il centro ai suoi abitanti e, non ultimo, di rilanciare il commercio. Le Amministrazioni che negli ultimi decenni si sono susseguite alla guida della città hanno impegnato risorse, commissionato ricerche, investito in eventi, per provare a dare nuova linfa vitale al cuore storico della città. Grossi finanziamenti hanno permesso di recuperare fabbricati di grande pregio per trasformarli non solo in attrattori di interesse per la comunità locale ma in veri e propri riferimenti territoriali. Malgrado ciò la percezione della cittadinanza è che il centro storico non abbia ancora ritrovato un vero sviluppo sociale, economico e culturale e la prospettiva è quella dell’abbandono e di un progressivo degrado».

Il Taaf più volte ha ribadito «che occorre cambiare il modo di concepire il centro storico che è lo spazio più importante della città, ne deve rappresentare il suo cuore e il suo volto, un valore culturale e storico che è necessario proteggere dall’invecchiamento e dal traffico che ne aumenta l’inquinamento». Per farlo è opportuno «risanare e restaurare le abitazioni o riusare gli edifici in modo che gli abitanti, i negozi, le attività crescano e non si allontanino». La sfida per il Taaf è, quindi, disegnare il centro storico «a misura d’uomo e non per le automobili che portano inquinamento e stress». In conclusione per Mordenti «si deve prevedere la trasformazione del centro della città in una vasta area pedonale, chiusa ai mezzi motorizzati privati, allineandosi al processo irreversibile che coinvolge ormai le principali città italiane ed europee. I contorni della zona pedonale dovrebbero essere quelli delineati dalla conformazione del centro che comprende i cinque corsi (Repubblica, Mazzini, Diaz, Regnoli, Garibaldi) e istituire parcheggi periferici da dove partono navette elettriche gratuite per la piazza. In questi parcheggi vanno posizionate colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Infine, l’Amministrazione deve prevedere incentivi, affitti più bassi e finanziamenti per le attività commerciali e artigianali ed assieme ai negozianti disegnare progetti».