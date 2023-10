Il parco dell’ospedale di Forlì è un’oasi da tutelare

Un esercito di coccinelle è stato arruolato per difendere le piante, spesso centenarie, da parassiti dannosi. Nel polmone verde che abbraccia l’ospedale Morgagni-Pierantoni, infatti, è stata adottata la lotta biologica per limitare l’utilizzo dei prodotti chimici a dispersione ambientale. «Per salvaguardare le piante dei vialetti storici – spiega Leonardo Colonnello, esperto del verde dell’Ausl Romagna – utilizziamo delle coccinelle, predatori che mangiano gli afidi responsabili del disseccamento delle foglie o della produzione di melata. Iniziamo attorno alla primavera inoltrata ovvero aprile-maggio». È trascorso quasi un secolo dalla progettazione del parco ma ancora oggi nei 14 ettari dell’area verde svettano alberi centenari piantati negli anni ’30 del 1900. Qui trovano pace animali selvatici, come oche del nilo, scoiattoli e diverse specie di uccelli, che hanno scelto questo tranquillo polmone verde per nidificare . «Il Parco del “Morgagni-Pierantoni” – spiega Ivan Versari, esperto del verde dell’ospedale da poco pensionato - è stato realizzato negli anni ’30 del secolo scorso in concomitanza con la struttura architettonica dei tre padiglioni. Le piante originali hanno, dunque, un secolo di vita. In origine il parco era di 35 ettari, adesso sono 14». Tante sono le varietà che caratterizzano il polmone verde: dai cedri del Libano ai cipressi, ai pini neri e marittimi fino alle piante a foglia caduca come frassini e faggi. «Il Parco – spiega Sonia Muzzarelli, conservatore Ausl della Romagna e studiosa di storia sanitaria romagnola – con una superficie di 126.000 metri quadri e 1800 piante, aveva la funzione di far da cornice al sanatorio facendo trascorrere agli utenti buona parte della giornata all’aperto in un contesto gradevole e ricco di vegetazione. Larga parte del corredo arboreo originale è ancora presente estendendosi attorno ai padiglioni ospedalieri comprendendo settecento esemplari arborei, nella maggior parte cedri e altri sempreverdi, con piante di notevole imponenza e dimensioni». Un lungo viale di lecci parte dall’ingresso principale del complesso e da questo si ramificano una serie di vialetti che conducono ai padiglioni originari del complesso ospedaliero valorizzandoli. «Quando è stato costruito il nuovo padiglione Morgagni, nel 1985, sono state trapiantate una decina di tigli che all’epoca avevano circa 50 anni – spiega Versari –. Era uno dei primi interventi di trapianto che si facevano di quella tipologia». La scelta degli alberi non è casuale ma dettata sia dal periodo storico in cui si usava fare ricorso alle piante esotiche, sia naturalmente alle proprietà salubri che dovevano avere sui pazienti del sanatorio ricoverati per curare la tubercolosi. «Una caratteristica della piantumazione – prosegue l’esperto del verde – è che tutte le specie sono piantate a gruppi e non a piante singole. Questo ha permesso di creare all’interno del parco dei micro climi». Questi ultimi hanno permesso di creare condizioni climatiche favorevoli alla crescita spontanea di piante, come ad esempio le orchidee selvatiche.