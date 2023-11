Il nuovo questore di Forlì-Cesena si presenta

Un curriculum importante, ma la voglia di ributtarsi in campo e misurarsi con un territorio variegato come quello della provincia di Forlì-Cesena. Claudio Mastromattei si è insediato come nuovo questore. Tra incontri istituzionali di presentazione, passeggiate per la città e vertici con i collaboratori, il quadro della situazione sicurezza in provincia è ancora in fase di elaborazione, ma i punti caldi sui quali l’occhio dovrà essere vigili sono già ben chiari: integrazione dei tanti stranieri presenti, lotta alle baby gang, zone delle stazioni ferroviarie (sia a Forlì sia a Cesena) da monitorare.

«Sono felice e onorato – ha esordito – per questa esperienza importante. Dopo tre anni di direzione del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato avevo voglia di occuparmi del territorio, in una provincia come questa che rappresenta un unicum, avendo due città come Forlì e Cesena. È un’impresa stimolante. Finora ho avuto un’accoglienza calorosa. Ho incontrato il prefetto, vedrò il sindaco, i rappresentanti della magistratura, delle altre forze dell’ordine, dei sindacati. E a tutti i poliziotti voglio fare il mio augurio di buon lavoro. Non mi piace fare proclami, ma parlare con il lavoro: dovrò fare un’analisi del territorio della provincia e solo dopo penserò a strategie importanti per la sicurezza. Cercherò di valorizzare le risorse che abbiamo a disposizione, mi interessa il benessere del personale».

Ha appena messo piede in Romagna, ma le idee sono chiare sia sui modi di vivere dei romagnoli, ma anche su quello che il ruolo rappresenta. «Voglio diventare un punto di riferimento per la comunità, con azioni trasparenti, garantiremo il massimo sforzo per i cittadini che si comportano correttamente, e perseguiremo duramente chi delinque. Con un occhio particolare a Cesena che è anche una città turistica con fenomeni diversi rispetto a Forlì. Posso garantire il massimo impegno ed entusiasmo per questo incarico. Sono appena arrivato, ma ho visto che i romagnoli sono molto empatici, accoglienti, sanno vivere. Ho visitato i centri storici di Forlì e Cesena, vedo gente in giro, nei locali. Mi sembrano città bellissime, ci impegneremo perché rimangano tali».

Pescarese, laureato, un lavoro in banca lasciato dopo pochi mesi per la voglia di entrare in Polizia (nel 1990). Ha avuto esperienza nelle squadre Volanti, alla Squadra Mobile, alla Digos, all’anticrimine, ai reparti mobili di Cagliari e Padova, poi a Roma, gestore dell’ordine pubblico, esperienza nei reparti artificieri e sommozzatori. Sposato, padre di un figlio, amante dello sport e della montagna, docente. «Abbiamo appena celebrato i defunti e ricordato i caduti della polizia – sottolinea il questore –. Se qualche volta la motivazione cala, basta pensare a chi ha dato la vita per la divisa e a chi non c’è più. Anche per loro l’impegno deve essere massimo». L’idea delle priorità per adesso la nuova guida della questura, arrivato per sostituire Lucio Aprile che è andato in pensione, se l’è fatta dai racconti dei suoi collaboratori. «Ci sono zone delle stazioni un po’ movimentate – sottolinea Mastromattei – ma come un po’ in tutte le città. Situazioni che dovremo monitorare. Sia a Forlì sia a Cesena ci sono tanti stranieri che si devono integrare. A Cesena c’è anche uno stadio importante, con una squadra di calcio molto seguita e la possibilità di fare concerti. Dovremo seguire l’ordine pubblico con attenzione. E poi non trascuriamo il fenomeno delle baby gang, spesso composte da italiani di seconda generazione, che qualche problema lo stanno creando».