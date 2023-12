Il Natale di Forlì non dimentica gli alluvionati: ecco come donare

Non solo luminarie ed eventi e ritrovi nelle piazze e le vie, Forlì nell’anno dell’alluvione punta a un Natale di solidarietà per la popolazione alluvionata, con un raccolta fondi per i colpiti. E a lanciare un messaggio di pace e condivisione. “Forlì che brilla”, questo il titolo del palinsesto, apre l’8 dicembre con uno spettacolo in Piazza Saffi, uno show con le coreografie aeree di una ballerina che volteggia agganciata a un grappolo di palloncini. L’albero di Natale decorato sui toni dell’oro sarà al centro della piazza circondato dalle luci e dalle immagini del video mapping e con la Giostrina e le Casette di Natale. Tra le novità di quest’anno, la pista delle slitte di Babbo Natale: un’attività presente nei parchi di divertimento di tutto il mondo, spiega il Comune stamane nella conferenza stampa di presentazione, per regalare grandi emozioni ai bambini di tutte le età, che potranno sfidarsi sulla superficie “ghiacciata”. Di ghiaccio anche la pista di pattinaggio, che è tra le più grandi di Italia e che sarà gratuita pei i bambini delle famiglie colpite dall’alluvione, grazie a voucher stampati appositamente. In Piazzetta della Misura verrà allestito il “Magico Borgo di Natale”, col ritorno della Green House e anche anche la casetta di Babbo Natale, col vecchietto che come da tradizione domenica 17 dicembre incontra i bambini assieme al suo aiutante Elfo, per chi vuole scattare una foto in famiglia. Dall’8 dicembre al 6 gennaio previsto anche un calendario di eventi, che si concludono con lo spettacolo dell’Epifania.

Come donare

In tema alluvione, come detto, c’è la raccolta fondi: si può donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all’Iban IT48Q 06270 13201 CC023 0308064, specificando la causale “Donazione emergenza alluvione”. Per le donazioni dall’estero il codice Swift/Bic CRRAIT2RXXX. In Comune, nell’androne, dall’8 dicembre al 7 gennaio è allestita la mostra fotografica dell’alluvione, a cura dei fotoreporter forlivesi: Fabio Blaco, Andrea Bonavita, Cristiano Frasca e Alessandra Salieri, mentre nel punto alluvione all’ex Rondo Point, concesso gratuitamente dalla Diocesi ci saranno la proiezione del video realizzato per ricordare gli eventi e la distribuzione di materiale informativo con riferimenti a conto corrente e satispay. Queste stesse informazioni si troveranno anche nel Calendario eventi natalizi che verrà stampato in 10.000 copie e distribuito in centro storico oltre che divulgato attraverso sito e social del Comune e Forlìchebrilla.

“Un Natale di pace e solidarietà”

“Quello di quest’anno sarà un Natale speciale - commentano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora al Centro storico Andrea Cintorino - lo vivremo nella consapevolezza che la città si porta nel cuore una tragedia indimenticabile, che ha cambiato per sempre la storia e lo spirito di questa città. Per questo, abbiamo voluto creare un’atmosfera di festa che custodisca nella memoria le immagini di quei giorni e lo spirito di solidarietà che, fin da subito, ha unito le famiglie alluvionate e l’intera comunità”. Come spiega Andrea Camporesi, Ceo di Free Event, “vogliamo che il Natale sia l’occasione per lanciare un messaggio di pace, solidarietà e unione tra i popoli, sostenuto dall’operato di una città che è un esempio virtuoso di comunità, per questo abbiamo lavorato sull’idea creativa del Natale nel mondo”. In conferenza stampa sono stati ricordati anche i provvedimenti per agevolare lo shopping natalizio che vedono gà da oggi la sosta gratuita di due ore che varrà fino al 6 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 13, previa esposizione del disco orario (La domenica le strisce blu sono sempre gratis).