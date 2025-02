Il ministro Giuli apre a Forlì e Cesena unite nella corsa a capitale della cultura: “Ma deve candidarsi una sola città” VIDEO GALLERY

Prima tappa del ministro alla Cultura Alessandro Giuli, all’ex collegio aeronautico per ammirare i mosaici del volo a Forlì. Uno spazio che il Comune vorrebbe rendere fruibile alla città e farlo diventare il Museo del volo. Il progetto, al momento, è al vaglio della Sovrintendenza, la quale deve sciogliere il nodo su come separare gli ambienti museali da quelli scolastici (lo storico edificio attualmente ospita la scuola media Palmezzano). È proprio qui che il ministro Giuli chiarisce ogni dubbio sulla candidatura Forlì e Cesena capitali della cultura 2028: “Secondo le regole delle candidature deve esserci una vincitrice che però può collegarsi ad altre città, quindi non c’è da escludere nessun gemellaggio”.