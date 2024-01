Il Lions Club Forlì Host a sostegno della mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore

L’attenzione del Lions Club Forlì Host per la mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore è stata una costante nel corso degli ultimi anni. Nell’anno sociale Lions 2019/2020, con presidente Foster Lambruschi, fu donata una cucina a gas per la struttura caritativa di via Ravegnana 92, che ogni giorno fornisce gratuitamente il pranzo ad un numero di bisognosi che va da 50 a 70 presenze giornaliere. Ed è proprio per questo che il Consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, su proposta di Alessandra Ascari Raccagni e Maria Nunzia Strano, rispettivamente presidente del Club e responsabile del Comitato service, ha deciso di sostenere la mensa in modo continuativo almeno per tutto l’anno sociale in corso, coinvolgendo le socie e i soci invitandoli ad acquistare beni di prima necessità da consegnare mensilmente alla mensa. Una prima consegna di un significativo quantitativo di prodotti alimentari è stata effettuata nei giorni scorsi ed è già in corso la colletta per il prossimo appuntamento di fine gennaio.