Il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche torna protagonista nel Forlivese

Torna a Forlì il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche che, promosso da Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Ets, attraverso manifestazioni si prefigge di veicolare come le cure palliative pediatriche non sono cure della terminalità, ma comprendono tutte quelle azioni sanitarie, e non solo, che mirano a migliorare la qualità della vita dei bambini con malattia cronica inguaribile e delle loro famiglie, durante tutto l’arco della loro esistenza.

L’iniziativa forlivese di quest’anno, intitolata “Tappa di Forlì del Giro D’italia delle cure palliative pediatriche 2024”, è organizzata dall’Ambulatorio per il bambino con patologia ad alta complessità assistenziale (Bac), che a Forlì sostiene le Cpp con un approccio di integrazione tra ospedale, territorio e assistenza domiciliare.

Nella giornata di domenica 19 maggio, alle 17, al “Brn Village” di Forlimpopoli si terrà un evento ludico- divulgativo a tema «Ciascuno a suo “nodo”- Insieme siamo rete», con la presentazione di tutti gli attori che nel territorio di Forlì operano nella Rete della cure palliative pediatriche della regione Emilia Romagna, coinvolgendo la Pediatria di Comunità diretta dalla dottoressa Giovanna Rita Indorato, laneuropsichiatria infantile diretta dalla dottoressa Mariella Allegretti, l’unità operativa di pediatria gestita da Enrico Valletta e tutti gli altri servizi ospedalieri e non che ruotano intorno al paziente. Gli operatori degli ambiti sanitario e socio-assistenziale saranno affiancati dalla passione e dalla creatività delle associazioni “Vip Forlì odv”, “Wheelchair basket Forlì” e “Heart4Children APS” con i relativi volontari che operano presso la Mattoncinoteca4All di Forlimpopoli.