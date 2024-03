Il generale Figliuolo a Portico e Premilcuore

Nell’itinerario fra le località colpite dall’alluvione del 2023, il generale Paolo Francesco Figliuolo conclude il tour nei due comuni che ancora non ha visitato, Portico e Premilcuore. La visita è in programma giovedì 4 aprile con il commissario straordinario che giungerà nell’alta valle del Montone di primo mattino e dalle 9 sarà in riunione con i sindaci Maurizio Monti, Ursula Valmori e Michela Garavini di Forlimpopoli insieme a Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia-Romagna, ed Enzo Lattuca, presidente della Provincia. Poi inizieranno i sopralluoghi sul posto. «Faremo vedere al generale Figliuolo le due frane più grosse che sono accadute nel nostro territorio comunale – spiega il sindaco Maurizio Monti – entrambe a San Benedetto in Alpe, quella lungo la provinciale 55 verso Marradi che ha creato anche un lago in località Brenzica e che per i lavori è di competenza della Provincia e l’altra molto più pericolosa di Caprile perché incombe sull’abitato di San Benedetto per la quale sono stati stanziati 5,2 milioni di euro per la rimozione».

La seconda tappa del generale è in programma a Premilcuore dove Figliuolo arriverà, in auto, poco prima di mezzogiorno. «La nostra principale preoccupazione – racconta la sindaca Ursula Valmori – riguarda la frana che ha spazzato via il podere di Camairano interrompendo il collegamento intervallivo dalla frazione di Montalto a quella di Camposonaldo e fino a Santa Sofia per la quale sono in programma lavori per 3,5 milioni di euro. Per questa strada c’è già stato un incontro con i tecnici della struttura commissariale adesso sarà il generale a rendersi direttamente conto di come è il contesto. Poi lo porteremo anche a visitare altri smottamenti significativi lungo l’antica via Fiorentina ed in via Roma. Nel passaggio da Portico a Premilcuore se possibile vorremmo che verificasse sul campo anche la situazione della Valbura altra strada che al momento è chiusa al traffico e che rappresenta un tassello importante della viabilità intervalliva».