Il forlivese Mauro Neri confermato alla guida di Confcooperative Romagna

A Rimini, Confcooperative Romagna, alla sua prima Assemblea Congressuale dall’unificazione, ha eletto per acclamazione Mauro Neri alla guida dell’associazione per i prossimi 4 anni. Il forlivese Neri, già Presidente di Confcooperative Romagna, è stato votato dai delegati riunitisi oggi al Palacongressi di Rimini in rappresentanza delle 536 cooperative aderenti. «Siamo di fronte a cambiamenti epocali e credo che la cooperazione abbia un ruolo da protagonista per contribuire a uno sviluppo economico sostenibile, inclusivo e più giusto - ha dichiarato il presidente Neri ringraziando per la fiducia accordata - il nostro sistema cooperativo ha un’idea diversa di economia d’impresa, crediamo nel primato delle persone sul profitto. Affronteremo le sfide della transizione ecologica e digitale e di un’economia sociale inclusiva e sostenibile lasciandoci guidare da questa idea. Confcooperative Romagna proseguirà nell’impegno di coltivare una quotidiana attenzione al territorio in cui le nostre imprese e i nostri cooperatori vivono e operano, a sostenere le cooperative di comunità, a scommettere su quelle energetiche, a salvare posti di lavoro con l’esperienza dei wbo, come accaduto in questi anni. Lavoreremo per rafforzare l’Intersettorialità e l’intergenerazionalità, due elementi strategici per le nostre imprese cooperative».

L’Assemblea congressuale composta da circa 500 persone tra cooperatori e ospiti è stata presieduta da Angelica Sansavini, presidente della cooperativa Domus Coop.

Oltre al presidente sono stati eletti i 99 dirigenti cooperatori che compongono il nuovo Consiglio territoriale, i componenti dell’Organo di Controllo e i delegati della Romagna alle assemblee regionale e nazionale di Confcooperative.