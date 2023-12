Il cuore d’oro dei forlivesi: due generose donazioni di Ceracarta ed Electrolux alla Protezione Civile

L’azienda Ceracarta Spa ha donato alla Protezione Civile, alla presenza del sindaco Zattini, la somma di 20.000 euro per il progetto di acquisto di 4 attrezzature specifiche per svuotamento dall’acqua e

dal fango. “La famiglia Bandini - sottolinea la Protezione Civile in una nota - non è nuova a queste elargizioni mirate alle esigenze dei propri concittadini ed oggi vorremmo dimostrare pubblicamente il nostro sentito ringraziamento per essere accanto al Coordinamento Protezione Civile di Forlì-Cesena e alla popolazione”.

La solidarietà per questo territorio non si ferma è da poco giunta una donazione da parte dei dipendenti di Electrolux e dalla stessa azienda che si sono prodigati in una serrata corsa alla solidarietà, unendo le forze, donando la consistente somma di circa 62.000 euro. “Cogliamo l’occasione - sottolinea la Protezione Civile attraverso il presidente del Coordinamento Massimiliano Corzani - per ringraziare Electrolux e tutti i loro dipendenti per la generosa offerta incominciando da subito ad attivare tutti quei progetti necessari a supporto della popolazione. Come presidente di questo Coordinamento, non posso che essere compiaciuto per le donazioni giunte, non sono stupito perché è un dato di fatto che noi come popolazione nel momento del bisogno ci uniamo, stringiamo i denti

e andiamo avanti”.