Il comandante della Finanza: “Provincia di Forlì-Cesena sana e da preservare”

«Questo è un territorio sano, che va preservato. La nostra attività va in questo senso». Lo dice il colonnello Vito Pulieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Un’attività che tra lotta all’evasione, tutela della spesa pubblica, fondi del Pnrr e per l’alluvione, è sempre più centrale per garantire la legalità.

Colonnello Pulieri, che provincia ha trovato dal suo insediamento, nel settembre 2022?

«Una provincia dinamica, vivace e operosa, che fornisce tanti stimoli per quello che riguarda la nostra attività operativa. Indubbiamente l’evento alluvionale ha fatto sentire i suoi effetti sul sistema economico, produttivo e sociale, ma, come è già stato sottolineato, la Romagna riparte presto, cade però si rialza facilmente, ha voglia di ripartire».

Un territorio ricco attira anche mire non lecite da parte della criminalità?

«Una provincia ricca attira una serie di interessi trasversali. Noi in questo ambito ci muoviamo su diversi fronti. La Guardia di Finanza ha tre missioni istituzionali, che animano la nostra attività operativa. La prima riguarda il contrasto alle frodi fiscali, all’evasione e all’elusione. Il secondo è la tutela della spesa pubblica. Il terzo obiettivo è contrastare ogni forma di criminalità economica finanziaria, presidiando con la nostra attività il mercato dei beni, dei servizi, dei capitali. Abbiamo fatto attività complesse, ad esempio nel settore delle indebite compensazioni dei crediti di imposta. Una parte importante la dedichiamo, già a partire dai primi mesi del 2023, al Pnrr, questo flusso di denaro che viene riversato sul territorio anche in questa provincia, oggetto di una serie di interventi pubblici per finanziare gli interventi previsti dalla misura. A questo proposito abbiamo attivato una serie di collaborazioni sottoscrivendo dei protocolli di intesa con il Comune di Forlì, con il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio e con l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, oltre che a livello di comandi centrali della Romagna, quindi Rimini, Forlì e Ravenna, con l’Ausl Romagna. Sono protocolli importanti perchè la collaborazione che può venire dal territorio è fondamentale. Noi vi affianchiamo le analisi di rischio che si basano sulle nostre banche dati: gli interventi sono ormai mirati e vanno a colpo sicuro».

La gestione di questo flusso di denaro è complesso per Amministrazioni e aziende?

«Le aziende e i Comuni si sono organizzati molto bene per la gestione di questi investimenti. Chiaramente dobbiamo prestare sempre maggiore attenzione affinché non venga fatto un uso distorto del finanziamento pubblico, che non venga destinato ad altre finalità che non sono quelle proprie per il quale è stato richiesto. Da questo punto di vista prestiamo la massima attenzione anche per i crediti di imposta, che possono essere finanziati con il Pnrr. Abbiamo individuato recentemente due società, una di Gatteo e l’altra di Forlì, che avevano organizzato corsi di formazione farlocchi per beneficiare dei crediti di imposta che poi hanno utilizzato in compensazioni di tasse che effettivamente erano dovute, ma i crediti erano inesistenti. Questo porta, a livello economico, a condizioni di concorrenza sleale verso coloro che operano, e sono la stragrande maggioranze, nel rispetto delle regole».

In quale campo siete maggiormente impegnati?

«Le frodi fiscali e la spesa pubblica, la tutela delle entrate. C’è una realtà importante di società che operano nell’ambito dei distretti, che siano mobile imbottito, ortofrutta o del turismo, che sono trainanti per l’economia provinciale. Quindi massima tutela per le imprese che operano all’interno di questi distretti».

Il reddito di cittadinanza?

«È un’altra attività importante: abbiamo denunciato in un anno 35 persone che hanno percepito reddito di cittadinanza in maniera illecita e attratto risorse per 115mila euro. Numeri che sottolineano l’attenzione che la Guardia di finanza dedica alla tutela della spesa pubblica. Abbiamo addirittura trovato anche un percettore che era stato condannato per associazione mafiosa e alcuni che erano in reclusione domiciliare o cautelare».

E naturalmente proseguite con la vostra attività tradizionale.

«Certo, individuare redditi sottratti all’imposizione e l’Iva evasa restano una priorità, abbiamo numeri importanti anche se durante l’alluvione ovviamente la nostra azione di servizio ha avuto un comprensibile rallentamento perchè le priorità erano di altra natura. Abbiamo lavorato anche sulla scoperta del lavoro in nero, denunciando diversi titolari di ditte irregolari. In generale numeri importanti per i quali ringrazio i miei finanzieri che non si sono risparmiati, anche in periodi di difficoltà, visto che alcuni di loro hanno subito danni dall’alluvione».

A proposito di alluvione, anche in questo caso arriveranno fondi importanti.

«In parte sono stati previsti, altri arriveranno. Anche su questo abbiamo iniziato a fare delle valutazioni per capire e intercettare possibili situazioni di devianza, perchè i soldi dei finanziamenti vadano effettivamente a chi ha subito danni. Implementiamo le analisi per valutare eventuali situazioni di rischio che necessitano di essere attenzionate con immediatezza».

È cambiato il vostro modo di operare in ragione delle nuove norme?

«Sicuramente. Ormai da tempo la Guardia di Finanza sta investendo sull’innovazione tecnologica. Facciamo molta leva sulle nostre banche dati che ci consentono di orientare l’attività in modo mirato e selettivo. Quindi massima valorizzazione della componente informatica e grande importanza alle segnalazioni di operazioni sospette che sono fondamentali per la nostra attività. Basti pensare alla contraffazione del made in Italy. Abbiamo sequestrato molti prodotti con griffe contraffatte o comunque poste in vendita non nel rispetto delle indicazioni che vengono dal Codice del consumo, ad esempio profumi con sostanze che erano state giudicate nocive dagli organismi preposti. Così anche la tutela della salute pubblica rientra tre nostre attività. E poi ricordo la grande sinergia e sintonia con Polizia e carabinieri per il controllo della sicurezza sul territorio, sotto il coordinamento del prefetto. C’è grande voglia di fare e garantire sicurezza alla collettività».

Com’è la situazione sul tema affitti?

«La nostra è un’attività che si dispiega tutto l’anno, però è normale che ci siano periodi che sono caratterizzati da maggiore criticità, mi riferiscono all’estate per le località turistiche quando la domanda è più elevata. I nostri livelli di attenzione aumentano. La tenenza di Cesenatico recentemente ha concluso un controllo su un affittacamere che operava sottraendosi agli obblighi di certificazione dei corrispettivi, quindi in evasione di imposta completa».

Quale giudizio si può dare della provincia di Forlì-Cesena in conclusione?

«Tanta attenzione e lavoro, ma il territorio della provincia è sano, chiaramente deve essere presidiato e noi continueremo a farlo, fino alla riviera. Non bisogna mai abbassare la guardia».