Il candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini presenta il suo programma “Forlì Sarà”

“Forlì deve riscoprire le sue potenzialità, abbracciando una visione positiva del futuro e trasformando sogni in progetti concreti. L’;attuale amministrazione ha confinato la città in un isolamento asfittico, serve ora un profondo rinnovamento sociale, culturale ed economico. Dobbiamo coinvolgere attivamente i cittadini e le associazioni nella costruzione del futuro della città, superando le difficoltà economiche, sociali, ambientali e sanitarie. Proponiamo un approccio democratico e partecipativo, con un passaggio da un modello di governo a una governance del territorio, supportati anche dalla trasformazione digitale. Invitiamo ogni cittadino a contribuire attivamente alla realizzazione di un futuro migliore per Forlì, affrontando insieme le sfide e promuovendo il benessere condiviso”. Con queste parole Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centrosinistra, ha presentato il suo programma elettorale consultabile interamente sul sito www.grazianorinaldini.it. L’approfondimento domani sul Corriere Romagna in edicola.