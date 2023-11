“I sindaci del Forlivese incassano 130 milioni da Figliuolo e continuano a lamentarsi”: Bartolini (FdI) punge i primi cittadini

“Hanno ricevuto ben 130 milioni di euro dal Commissario Figliuolo, che li ha pure bacchettati chiedendo loro di rimboccarsi le maniche e iniziare al più presto gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali, ma continuano a lamentarsi. L’atteggiamento dei sindaci di sinistra del territorio forlivese è davvero singolare e bizzarro”. Lo afferma Luca Bartolini, ex consigliere regionale e responsabile del comprensorio forlivese per Fratelli d’Italia. “I comuni che insistono su Forlì, nel loro complesso, hanno visto riconosciuto un’ingente somma di denaro - prosegue l’esponente di FdI -, vedendo soddisfatte tutte le richieste fatte al Governo Meloni, che si sta dimostrando ancora una volta efficiente sul tema della ricostruzione post-alluvione. Per onestà intellettuale devo ammettere di aver escluso da tale somma Bertinoro, che ha visti assegnati più di 1,5 milioni di euro facendo salire ad oltre 234 milioni i fondi erogati da Figliuolo a favore del comprensorio forlivese. Una somma che non si era mai vista prima, che va ad aggiungersi ai 15 milioni circa già stanziati per le somme urgenze dello stesso territorio”.

Ai finanziamenti stanziati per Modigliana (108 milioni di euro), Civitella di Romagna (28,6 milioni), Dovadola (22,7 milioni), Tredozio (16,4 milioni), Portico e San Benedetto (9,5 milioni), Rocca San Casciano (7,3 milioni), Santa Sofia (6,5 milioni) Forlì (5,8 milioni), Galeata (5,1 milioni), Premilcuore (4,4 milioni), Meldola (3,9 milioni), Predappio (3 milioni), Castrocaro (1,7 milioni), Forlimpopoli (560mila euro), la Provincia (oltre 6 milioni per la Bidentina e la Sp Monte Trebbio) e l’Unione dei Comuni (2,5 milioni), si aggiunge dunque il contributo per il Comune di Bertinoro (1.685.000 euro).

“Nonostante ciò proprio Gessica Allegni, sindaco di Bertinoro, poche settimane fa è scesa in piazza a protestare contro l’operato del Governo insieme ad altri tre primi cittadini di sinistra, quelli di Santa Sofia, Forlimpopoli e anche il sindaco di Modigliana che ha visto assegnati ben 108 milioni solo per il proprio Comune. E ora che Figliuolo li attacca loro si difendono dietro a problemi di rendicontazione, definendo strumentale l’uscita del Commissario. Ma qui, di strumentale e bizzarro, mi pare ci sia solo il loro comportamento - conclude Bartolini -. Solo questi 4 Comuni hanno ricevuto 130 milioni di euro, ne riceveranno altri più avanti grazie al piano di ricostruzione ma si sentono in dovere di sventolare la bandiera rossa in piazza per protestare comunque contro il Governo denunciando di essere stati dimenticati”.