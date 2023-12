I presepi a Forlì e nel comprensorio

Ritorna folta e accattivante la schiera di natività visibili a Forlì e comprensorio, in occasione delle festività natalizie. Il nuovo percorso, proposto dall’Associazione italiana amici del presepe, sezione di Forlì, ha preso il via venerdì con l’inaugurazione della 34ª edizione della “Rassegna presepi città di Forlì” nel chiostro di San Mercuriale, con ben 57 natività realizzate da artisti, artigiani o semplici appassionati locali. Sabato mattina è stata la volta del presepio del Palazzo Municipale, allestito sull’atrio dello scalone comunale: inaugurato dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, è stato benedetto dall’abate di San Mercuriale e parroco del Centro storico, don Antonino Nicotra. Tanto per rimanere in piazza Saffi, il Salvatore rinasce anche al Suffragio con la natività proposta al centro della chiesa dal rettore don Paolo Giuliani. Il Centro storico offre altri scenari natalizi in Duomo, con il presepe artistico proposto nell’atrio d’ingresso della chiesa, lato Piazza Ordelaffi (la consueta cappella del santissimo Sacramento è tuttora interessata dai sondaggi archeologici, propedeutici al consolidamento dei colonnati interni), per continuare con la sede della Fondazione Cassa dei Risparmi in corso Garibaldi e il Palazzo Vescovile, in piazza Alighieri. Il percorso cittadino alla scoperta dei progetti artistici con cui si fa memoria della nascita del Bambin Gesù, continua con lo straordinario spettacolo biblico-meccanico di Vecchiazzano, sul tema “Betlemme, Greccio: dove far nascere Gesù oggi?”, curato da Francone Casadei e la sua equipe all’interno della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Dopo uno sguardo alla natività allestita, sempre a Vecchiazzano, nella piazza dell’ospedale, che racconta anche della fuga in Egitto grazie ad un fondale dipinto da Franco Vignazia, si può fare una puntata alla Celletta dei Passeri, in sobborgo Romiti, per ammirare il presepe meccanico con 30 statue animate e tanti effetti speciali. Usciti dai Romiti, si può puntare su Terra del Sole, alla scoperta della rassegna allestita all’interno del Palazzo Pretorio. Proseguendo lungo la vallata del Montone, è bello perdersi, sino al 7 gennaio, nella magia di Portico di Romagna, il Paese dei Presepi, con decine di creazioni sparse per tutto il borgo. Ritornati in città, è bene fare un salto a Forlimpopoli per ammirare i presepi delle chiese di San Rufillo (permanente), San Pietro e Santo Spirito. A quel punto si può salire a Bertinoro per osservare il Presepe in Grotta, realizzato con opere in ceramica sotto le antiche mura. A Carpena, Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi propongono il grande presepe meccanico presso l’area verde di via Magnani, angolo via Brandi. A Predappio Alta, sino al 28 gennaio si segnala il Presepe animato nelle Grotte dell’Antica Cantina (Cà de Sansvez), senza dimenticare la natività meccanica nella chiesa “razionalista” di Sant’Antonio di Padova, proposto sempre da Zannetti e Fantuzzi.