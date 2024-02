I camionisti “barano” sugli orari in E 45: doppia multa da 800 euro e patente ritirata

Anche nell’ultimo fine settimana di carnevale la Polizia di Forlì ha monitorato strade ed autostrade della provincia. Più di 150 persone sono state controllate con precursori ed etilometri: in 5 sono stati sorpresi alla guida dopo aver alzato il gomito e la loro patente è stata subito ritirata per l’invio in Prefettura. Inoltre due camionisti sono stati sorpresi alla guida mentre tenevano inserita nel cronotachigrafo (una scatola nera che registra velocità del mezzo e tempi di guida del conducente) non la loro scheda personale ma quella di altri colleghi. Lo scopo è chiaro: barare sui limiti orari consentiti per fare qualche consegna in più o arrivare prima a destinazione senza preoccuparsi che, a causa della stanchezza che si accumula, i riflessi si appannano e si rischia di provocare incidenti.

Per i due furbetti in E 45, rispettivamente un 51enne italiano e uno straniero del 1960, sono scattate una multa da oltre 800 euro ed il taglio di dieci punti dalla patente, subito ritirata e che ora rischia di essere sospesa fino a tre mesi.

Complessivamente sono state contestate oltre 70 infrazioni al Codice della Strada, di cui 9 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza che, in caso di incidente, fanno la differenza tra un grosso spavento e conseguenze gravissime.