Guerra in Palestina: studenti accampati all’università di Forlì

Dalla Columbia University l’intifada studentesca è diventata transnazionale, e Forlì c’è con la sua acampada partire da martedì 28 maggio. “Dopo l’invasione di Rafah da parte dell’esercito israeliano la notte fra il 20 ed il 21 aprile - recita una nota di Intifada Forlì - dopo il discorso di Biden in supporto ad Israele in seguito al mandato di arresto dell’ICC nei confronti degli esponenti del governo israeliano, dopo la mancata approvazione della mozione presentata dal nostro Senato Accademico il 21 maggio a Bologna che richiedeva la chiusura degli accordi dell’Ateno con le università israeliane, e dopo una Tavola Rotonda che si è tenuta qui nel nostro Campus il 20 maggio, a nostro parere, portatrice di una retorica fortemente occidentalista e neocoloniale, la comunità studentesca di Forlì ha deciso di prendere posizione. Siamo quindi qui oggi perché appoggiamo nella sua totalità la mozione presentata in Senato Accademico a Bologna – scritta con particolare attenzione nei confronti di quelli che sono gli accordi più problematici e che supportano il comparto bellico israeliano – con l’obiettivo di concentrarci su quelli che riguardano il nostro Campus da vicino, siglati con Leonardo, Thales, Nato, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defence Systems e Aero-Magnesium, direttamente coinvolti e attivi nell’industria bellica. Invitiamo tutta la comunità studentesca a raggiungerci e sostenere l’acampada organizzata nel nostro Campus, durante la quale avremo modo di analizzare in maniera dettagliata la mozione e i relativi accordi.

Chiediamo, inoltre, che la nostra Università sostenga apertamente la causa palestinese, non solo attraverso la chiusura degli accordi, ma anche riconoscendo lo Stato palestinese e rimarcando la necessità di una fine immediata del genocidio in atto.

Richiediamo infine di poter incontrare il nostro Presidente di Campus pubblicamente, affinché ascolti le nostre posizioni e ci dia il suo supporto negli organi accademici maggiori. Prima di tutto, però, siamo qui perché vogliamo urlare anche noi a gran voce: “Palestina libera”.