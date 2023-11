Guardia di Finanza di Forlì, raffica di controlli per Halloween: droga sequestrata

In concomitanza con la «notte di Halloween», il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì ha intensificato i servizi volti al contrasto dei traffici illeciti, procedendo a controllare numerose persone, autoveicoli e ciclomotori. Nel corso dei medesimi controlli sono state, altresì, sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti e ritirata una patente di guida. I controlli antidroga, condotti, in particolare, dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Cesena anche mediante l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Ravenna, si sono per lo più concentrati nelle aree dello stesso centro cittadino più esposte al fenomeno, come zone periferiche e luoghi di intrattenimento giovanili. Nel corso delle attività di pattugliamento economico-finanziario del territorio, le Fiamme Gialle di Cesena hanno, infatti, controllato diversi autoveicoli, identificato più di una quarantina di persone e pizzicato quattro giovani di età compresa tra i 23 e i 30 anni trovati in possesso di dosi di hashish, marijuana e di uno spinello. Il quantitativo di droga è stato subito sequestrato e i quattro sono stati segnalati al Prefetto della provincia di Forlì-Cesena e al Prefetto della provincia di Ravenna per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. I militari hanno, inoltre, provveduto a ritirare la patente di guida ad uno di essi in quanto, al momento dell’accertamento della violazione, questi aveva la diretta ed immediata disponibilità di un’autovettura. L’attività condotta dalle Fiamme Gialle si colloca nell’alveo della costante e mirata azione del Corpo finalizzata al controllo economico del territorio, al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo al grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani. Ciò anche in ragione del recente accordo di collaborazione interistituzionale sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, finalizzato all’avvio di progettualità in materia di politiche antidroga e tutela della salute pubblica, attraverso la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti.