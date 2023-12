Guardia di Finanza di Forlì, la magia del Natale è arrivata nella caserma “Ferruccio Cuppini”

Anche quest’anno la magia del Natale è arrivata nella Caserma “Ferruccio Cuppini”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, regalando ieri un inaspettato e allegro pomeriggio di festa.

In un clima disteso e di gioia, le Fiamme Gialle forlivesi hanno calorosamente accolto Babbo Natale, che ha regalato doni e sorrisi ai bambini, accorsi numerosi al seguito dei loro genitori che prestano servizio nel Corpo.

A garantire il successo dell’iniziativa, sostenuta dal Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, anche l’importante contributo finanziario del Fondo Assistenza Finanzieri (F.A.F.), l’Ente che si occupa del sostegno previdenziale e assistenziale ai militari in servizio e congedo del Corpo.

Giochi d’animazione e di magia con gli Elfi hanno intrattenuto i più piccoli e contribuito, dopo la merenda, a riscaldare l’atmosfera, preparando il momento tanto atteso dell’arrivo di Babbo Natale che, accolto dai sorrisi dei bambini entusiasti, ha distribuito loro i doni richiesti.

Nell’occasione, la scuola musicale “Accademia InArte” di Forlì ha allietato il pomeriggio dei presenti con melodie a tema natalizio.

Il brindisi finale e lo scambio degli auguri con il Comandante Provinciale, Col. Vito Pulieri, hanno rappresentato l’occasione per ringraziare i militari forlivesi per l’impegno e la professionalità profusi nel corso dell’anno, con l’auspicio che quello nuovo possa essere ricco di altrettante soddisfazioni.

Un momento conviviale ma anche denso di significato, rappresentando la famiglia il contesto educazionale e sociale ideale non solo per la crescita dei più piccoli, ma anche lo spazio per la condivisione di gioie e preoccupazioni delle mamme e dei papà in «uniforme», che quotidianamente sono chiamati al raggiungimento di missioni sempre più sfidanti a presidio della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e delle imprese.