Gli auguri di Meldola a Marco Campoduni, giovanissimo talento del motocross

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci insieme ad alcuni appassionati di moto ha incontrato Marco Campoduni giovanissimo pilota meldolese talento del motocross.

Marco, nato il 28 dicembre 2010, ha vinto quest’anno, in sella sulla sua moto “gasgas”, il campionato regionale motocross Emilia-Romagna classe 85 senior; si è inoltre classificato al quindicesimo posto del campionato italiano moto cross. In moto dall’età di sei anni il giovane Marco, che ha ereditato la passione per i motori dal padre Samuele, ha già fatto tantissimi sacrifici dimostrando una tenacia ed un talento fuori dall’ordinario che di solito è presente solo nei grandi campioni. I suoi traguardi riaccendono, in tanti appassionati, i ricordi più belli di quando a Meldola, alla fine degli anni settanta del secolo scorso, si correva in motocross nella pista “Le Rupi” realizzata nei calanchi di Via Balbate. Marco, che oggi compie 13 anni, ha ancora tanta strada da percorrere; quello compiuto é solo l’inizio di un faticoso cammino, fatto di impegno, di allenamento, di rinunce ma anche di grandi e belle soddisfazioni.

Un grande in “bocca al lupo” per la stagione 2024 da parte dell’intera Amministrazione Comunale.

Tanti auguri di buon compleanno.