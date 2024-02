Gli agricoltori forlivesi bloccano il casello di Castel San Pietro: “Andremo avanti a oltranza”

Sono pronti a manifestare ad oltranza gli agricoltori che, da ieri pomeriggio alle 15,30, stanno bloccando l’ingresso del casello autostradale di Castel San Pietro unitamente alla via Emilia e le strade che conducono a Castel Guelfo per manifestare il proprio dissenso contro le politiche europee e le difficoltà che vive il comparto. Una protesta annunciata la scorsa settimana alla quale hanno aderito circa 300 agricoltori alla guida di altrettanti mezzi, dei quali una ventina provenienti da Forlì. Tra loro c’è anche Denis Franchini che ha esposto provocatoriamente una bara: «L’ho fatta sabato sera ed è la mia - spiega -. Simboleggia la morte di noi agricoltori ma al tempo stesso anche la nostra resurrezione perché, da soli e dunque senza associazioni di categoria e politica, riusciremo a risorgere. Gesù ci ha messo 3 giorni - afferma ironicamente - noi ci abbiamo messo 30 anni». La crisi che ora sta soffocando il settore ha stretto ulteriormente una morsa di vecchia data. «Sono 40 anni che lavoro - racconta l’agricoltore forlivese -. È sempre stato duro lavorare in campagna ma se negli anni ’80 si andava bene e negli anni ’90 si lavorava a singhiozzo, negli ultimi 20 anni è stato tutto un decadere. Dopo l’alluvione io non ho ancora visto un soldo né dalle associazioni così come dalla politica ed il portale Sfinge dove presentare le domande per richiedere gli indennizzi non funziona». Da qui è nata la protesta che sta accomunando i lavoratori di tutta Europa che promettono di non fermarsi finché non arriveranno risposte concrete.

Anche gli agricoltori forlivesi sono decisi a non arretrare di un passo e sono pronti a continuare la manifestazione notte e giorno: «Siamo arrivati stamattina alle 8 (ieri per chi legge ndr) da Forlì a Castel San Pietro. L’ idea è quella di andare avanti ad oltranza finché il Ministero non accetterà le nostre richieste. Non vogliamo promesse ma una firma sui documenti. Per passare la notte abbiamo sacchi a pelo e possiamo dormire dentro ad un bilico messo a disposizione da un’azienda del settore». Per oggi sono attesi altri 200 trattori che dovrebbero arrivare dalle regioni del nord Italia.