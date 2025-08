Giovani Ranger da tutta Europa al Parco Foreste Casentinesi - Gallery

Per una settimana il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi è diventato casa per sedici delegazioni di giovani Ranger di Europarc Junior Ranger Programme da tutta Europa. Dalla Germania alla Scozia, dalla Norvegia alla Romania, ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni hanno camminato insieme tra le meraviglie della foresta, scoprendo, ascoltando, lavorando, imparando e confrontandosi sul futuro delle aree protette. Dalla magia della Verna alle foreste di Badia Prataglia, dalle acque del lago di Ridracoli alle praterie della Burraia, ogni escursione ed ogni attività è stata un’occasione per costruire legami, crescere nella consapevolezza ambientale e dare voce a una generazione che vuole custodire il proprio patrimonio naturale.