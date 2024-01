Giorgia Meloni a Forlì: “Grazie per l’impegno dell’Europa”. Von Der Leyen: “Ammiro la vostra reazione... e la vostra piadina. Romagna, tin bota” - Gallery

Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen sono state accolte dai fischi dei manifestanti in piazza a Forlì. Quindi hanno incontrato il sindaco di Forlì Gianluca Zattini in sala giunta. In sala anche Galeazzo Bignami, vice ministro alle Infrastrutture.

Un applauso iniziale

Un applauso iniziale accoglie Meloni e Von Der Leyen. “Grazie per la vostra vicinanza - ha detto il sindaco di Forlì Gianluca Zattini - vi abbiamo sempre sentito vicini a noi, al di là delle polemiche. Qui sono presenti tutti i sindaci del territorio di Forlì-Cesena, grazie per questo momento di vicinanza”.

Bonaccini: “Grazie per avere mantenuto la parola”

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ringraziato Von Der Leyen per il suo ritorno in Romagna: “Grazie per aver mantenuto la parola quando ci incontrammo e insieme sorvolammo le zona alluvionate. Grazie al lavoro del ministro Fitto e del Governo Meloni per il lavoro che ha permesso di metter a disposizione un ulteriore miliardo e 200 con i fondi Pnrr . Cercheremo di fare del nostro meglio per far ripartire questa bellissima terra”.

Figiuolo: “Le terre alluvionate avranno un volto ancora migliore”

Al microfono anche Figliuolo, che si è rivolto direttamente a Von der Leyen: “Per me è un onore e un onere essere il commissario all’alluvione, ma vedendo questa sinergia del territorio, con tutti i sindaci e la vostra vicinanza, sono sicuro che insieme riusciremo a dare alle terre alluvionate un volto ancora migliore rispetto a quello che avevano prima. I cittadini se lo meritano”.

Meloni: “Grazie Ursula”

Così la premier Meloni: “Grazie a tutti, ma soprattutto dico grazie a Ursula Von der Leyen che è tornata qui in Romagna. Quando siamo state qui l’ultima volta, Ursula portò la solidarietà ma anche l’impegno Europa a non lasciare sole quelle terre, essere qui ora simbolo di serietà e concretezza per cui tutti i cittadini credo debbano ringraziare Ursula. Abbiamo in questi mesi lavorato molto insieme, in modo proficuo. E’ stata preziosa la revisione del Pnrr che si diceva non fosse possibile, ma non solo era possibile ma anche doverosa, in quella revisione del Pnrr si liberano risorse per 21 miliardi di euro e c’è un forte impegno per le zone alluvionate che si sommano a quelle già stanziate dal Governo”.

Continua la premier: “Queste risorse, oltre a garantire la messa in sicurezza dei territori, consentiranno di portare avanti anche azioni di risanamento ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici, ripristino e riqualificazione del patrimonio residenziale. Con questa misura facciamo ricostruzione ma anche un’altra cosa importante, forse ancor più importante, la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa natura, contro il rischio di alluvione. Inserire questa priorità tra gli obiettivi del Pnrr è importante anche per il cronoprogramma, tempistica molto celere, inserire questi obiettivi ci impone di lavorare con velocità: individuazione di tutti gli interventi entro il terzo trimestre 2024, aggiudicazione appalti nel 2025 e completamento opere entro la fine 2026. Significa quindi dover lavorare e lavorare velocemente. Con Von Der Leyen abbiamo parlato anche del prossimo Consiglio Europeo, con il sostegno all’Ucraina e gli interventi sull’immigrazione. Ringrazio la presidente della Commissione europea per partecipare il 28 gennaio alla conferenza sull’immigrazione che si terrà in Italia”.

Von der Leyen: “Ammiro la vostra voglia di reagire... e la piadina”

“Cara Giorgia, caro sindaco Zattini, è molto toccante tornare qui in Emilia-Romagna dopo le devastanti alluvioni che vi hanno colpito, sono scene che non dimenticherò mai. Fango ovunque, case in rovina, devastazione: sono scene che non dimentico. Ma allo stesso tempo, non dimentico nemmeno la grande solidarietà, la voglia di aiutarsi tutti insieme... e la cucina... mi è stata consegnata una piadina ed era ancora calda... una meraviglia. Il sindaco Zattini mi ha già fatto avere qualcosa, la prossima piadina me la porto a casa. L’Unione Europea è stata al vostro fianco fin dal primissimo giorno e continuerà a farlo. La cooperazione è stata eccellente e con la revisione del Pnrr sono stati dedicati 1,2 miliardi solo alla vostra regione”.

La presidente della Commissione Europea assicura: “Abbiamo mobilitato il fondo di solidarietà per le emergenza e la ripresa, altri fondi arriveranno nei prossimi mesi”.

Von Der Leyen aggiunge: “Giorgia, hai già citato una serie di misure di prevenzione, quello che voglio aggiungere è che in Europa gli eventi climatici estremi diventeranno sempre più frequenti e dobbiamo combattere e prevenire il cambiamento climatico, investendo nella economia green. L’Italia sta investendo nelle rinnovabili ed è assolutamente in linea con la tabella di marcia per quanto riguarda il Pnrr, con metà dei fondi già erogati”.

Ursula: “Romagna, tin bota”

Chiusura in italiano e in dialetto romagnolo per Von der Leyen: “Tin bota... l’Europa rimane con voi”.