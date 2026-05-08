Ginnastica per tutti, al via lezioni gratuite per gli over 60

forlì

raffaella tassinari

Dal 12 maggio per tutta l’estate cinque parchi di Forlì si trasformano in palestre a cielo aperto dove fare lezioni di ginnastica, gratuitamente, guidati da istruttori professionali. È questa l’iniziativa “Salute in Comune” promossa da Uisp Forlì- Cesena con il sostegno del Comune di Forlì in collaborazione con Croce rossa, Avis e Forlìfarma. Dal martedì al sabato fino al 20 settembre, ad eccezione delle due settimane centrali di agosto, chiunque lo vorrà potrà dunque aderire all’iniziativa concepita per promuovere la salute e i sani stili di vita. Sarà possibile mettersi alla prova con discipline diverse che vanno dalla ginnastica funzionale a quella posturale, da quella adattata per chi soffre di Parkinson agli allenamenti total body a corpo libero. I parchi interessati sono Dragoni, Buscherini, Incontro, Polisportivo Giulianini e ovviamente il Franco Agosto che, con l’appuntamento del sabato, chiuderà gli incontri settimanali dando alle persone la possibilità di controllare i propri parametri vitali come pressione e saturazione. «Saranno presenti due farmacisti dedicati – ha spiegato Vittorio Manes, amministratore unico di Forlifarma – attività che vengono normalmente svolte nelle farmacie comunali». «L’iniziativa – spiega Leonardo Gallozzi, consigliere comunale de La Civica Forlì Cambia – è stata pensata per gli over 60 ma è aperta a tutta la città. Sono stati individuati 5 parchi dislocati in tutta Forlì per favorire una più ampia partecipazione possibile». «Il progetto – aggiunge il vicepresidente di Uisp Forlì-Cesena, Alessandro Chella – permetterà di avere un monitoraggio dei parametri presi e dunque di osservare il miglioramento della propria salute dall’inizio alla fine del corso». «L’obiettivo per il futuro – assicura l’assessore allo Sport, Kevin Bravi – è quello di offrire queste attività 7 giorni su 7. Abbiamo per il momento organizzato i corsi in due fasce orarie, la mattina e il tardo pomeriggio, per coinvolgere più persone possibili». Per iscriversi, 342.0600063 oppure 345.0626550.