Ginnastica per tutti, al via lezioni gratuite per gli over 60

Forlì
  • 08 maggio 2026
Il parco “Franco Agosto” di Forlì
Il parco “Franco Agosto” di Forlì

forlì

raffaella tassinari

Dal 12 maggio per tutta l’estate cinque parchi di Forlì si trasformano in palestre a cielo aperto dove fare lezioni di ginnastica, gratuitamente, guidati da istruttori professionali. È questa l’iniziativa “Salute in Comune” promossa da Uisp Forlì- Cesena con il sostegno del Comune di Forlì in collaborazione con Croce rossa, Avis e Forlìfarma. Dal martedì al sabato fino al 20 settembre, ad eccezione delle due settimane centrali di agosto, chiunque lo vorrà potrà dunque aderire all’iniziativa concepita per promuovere la salute e i sani stili di vita. Sarà possibile mettersi alla prova con discipline diverse che vanno dalla ginnastica funzionale a quella posturale, da quella adattata per chi soffre di Parkinson agli allenamenti total body a corpo libero. I parchi interessati sono Dragoni, Buscherini, Incontro, Polisportivo Giulianini e ovviamente il Franco Agosto che, con l’appuntamento del sabato, chiuderà gli incontri settimanali dando alle persone la possibilità di controllare i propri parametri vitali come pressione e saturazione. «Saranno presenti due farmacisti dedicati – ha spiegato Vittorio Manes, amministratore unico di Forlifarma – attività che vengono normalmente svolte nelle farmacie comunali». «L’iniziativa – spiega Leonardo Gallozzi, consigliere comunale de La Civica Forlì Cambia – è stata pensata per gli over 60 ma è aperta a tutta la città. Sono stati individuati 5 parchi dislocati in tutta Forlì per favorire una più ampia partecipazione possibile». «Il progetto – aggiunge il vicepresidente di Uisp Forlì-Cesena, Alessandro Chella – permetterà di avere un monitoraggio dei parametri presi e dunque di osservare il miglioramento della propria salute dall’inizio alla fine del corso». «L’obiettivo per il futuro – assicura l’assessore allo Sport, Kevin Bravi – è quello di offrire queste attività 7 giorni su 7. Abbiamo per il momento organizzato i corsi in due fasce orarie, la mattina e il tardo pomeriggio, per coinvolgere più persone possibili». Per iscriversi, 342.0600063 oppure 345.0626550.

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