Giallo a Meldola, trovato morto in casa con un coltello nel cuore

Riverso sul pavimento della cucina con una lunga lama infilata nel cuore. Così i carabinieri hanno trovato ieri nella tarda mattinata il 70enne che viveva in via Indipendenza a Meldola. I vicini non lo vedevano da venerdì e ieri mattina hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine: l’uomo, ha poi stabilito il medico legale a un primo esame, era morto tra le 24 e le 48 ore prima.

Niente sangue sul corpo né attorno, nessun altro segno sul cadavere che era in mutande e maglietta. Un suicidio? è l’interrogativo al quale gli investigatori si aspettano di avere risposta dall’autopsia: un grosso versamento interno potrebbe dimostrare che l’uomo si è infilato quell’arma nel costato, una lama lunga e appuntita, per uccidersi. In caso contrario bisognerebbe spiegare perché non ci sono tracce di sangue sul corpo né attorno. E, un particolare che ha sollevato domande, è perché l’appartamento di quella vecchia casa a schiera in zona San Michele fosse immacolato, brillante, proprio come se qualcuno avesse “ripulito”. Ne avrebbe avuto il tempo, nel remoto caso ci fosse una mano esterna alla morte del 70enne che nel fine settimana non è mai stato visto.

L’anziano era un ex funzionario amministrativo della Prefettura, in pensione da circa 12 anni. Nessun biglietto però a spiegare il suo gesto e questo rende ancora più difficili le risposte ai parenti, la moglie, dalla quale si stava separando, e i due figli. Così come molto particolare, ma non inusuale, un suicidio con una lama al cuore. Saranno le indagini autoptica e dei carabinieri a chiarire il mistero.