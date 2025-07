Fusione tra i comuni forlivesi, i sindacati chiedono un confronto

Cgil, Cisl e Uil scendo in campo sull’ipotesi di fusione tra i Comuni di Portico San Benedetto, Rocca San Casciano e Dovadola e chiedono un confronto con le amministrazioni e le parti sociali.

«Abbiamo appreso dalla stampa locale dell’esistenza di un progetto in fase di studio che prevede una possibile fusione tra i Comuni di Portico San Benedetto, Rocca San Casciano e Dovadola - scrivono le tre organizzazioni sindacali -. Si tratta di un’ipotesi che coinvolge direttamente le comunità locali, il personale e l’organizzazione dei servizi pubblici, con potenziali effetti rilevanti anche dal punto di vista economico, sociale e occupazionale. Per queste ragioni, riteniamo fondamentale che un percorso di tale portata sia accompagnato da un confronto aperto, trasparente e partecipato.Come organizzazioni sindacali confederali e di categoria, Cgil, Cisl e Uil ribadiamo l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie dei dipendenti pubblici sin dalle fasi iniziali, al fine di contribuire in modo costruttivo all’analisi delle opportunità e delle eventuali criticità connesse al processo di fusione. Ad oggi, tuttavia, non siamo stati formalmente informati né convocati dalle Amministrazioni comunali interessate. Auspichiamo che si possa recuperare quanto prima aprendo un dialogo diretto e strutturato, che valorizzi il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e delle cittadine e cittadini nei territori coinvolti. Siamo convinti che solo attraverso il confronto si possano individuare soluzioni condivise e sostenibili, in grado di rafforzare i servizi pubblici e tutelare i diritti dei lavoratori e della popolazione.

Con questo spirito chiediamo un incontro tempestivo per approfondire i contenuti e gli obiettivi della proposta ritenendo la prospettiva di fusione di significativo interesse».