Furto di bici in tribunale: assolto dalle telecamere a Forlì

Era accusato di aver rubato una bicicletta all’interno del palazzo di giustizia, ma è stato assolto perchè le telecamere di sicurezza, che pure lo avevano ripreso armeggiare intorno a diversi velocipedi, al momento di inquadrare l’autore del furto uscire da una porta di emergenza del tribunale non lo hanno mostrato chiaramente in faccia, ma dall’alto. Andrea Anzelmo, 42enne forlivese, difeso dall’avvocato Gianluca Betti, è stato scagionato nonostante le indagini dei carabinieri che ritenevano di aver verificato la presenza dell’indagato nei luoghi dove è avvenuto il furto. Non solo, perchè se il processo era riferito solo al furto del 5 ottobre 2020, il sospetto degli investigatori era che ci fosse la sua mano in almeno altri due episodi di furto di biciclette, sempre all’interno del palazzo di giustizia e sempre a carico di dipendenti della Procura, visto che l’area dove è avvenuto il colpo non è accessibile al pubblico. Per il giudice Federico Casalboni, però, la mancanza di certezza che l’uomo che si vede portare fuori la bicicletta, sia lo stesso che si aggirava intorno al velocipede, è sufficiente per l’assoluzione. Anzelmo in questo momento si trova detenuto a Parma per altri eventi criminosi commessi a Forlì. Uscirà nel 2028.

