Fuga di gas fa esplodere un garage a Cusercoli. Per fortuna nessuna persona coinvolta

CUSERCOLI. Paura nella notte a Cusercoli. Alle 23.42 di domenica una squadra del Comando vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in Via 2 giugno per un’esplosione avvenuta in un garage a seguito di una fuga di gas. I vigili del fuoco si sono messi subito alla ricerca di eventuali feriti e alla messa in sicurezza dello scenario incidentale. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta. Dopo aver eseguito una valutazione strutturale è stata dichiarata l’inagibilità dell’edificio coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.