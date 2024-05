Forlivese visita le “sette meraviglie del mondo” in due anni: “Dopo tanto lavoro virtuale, volevo vedere le cose di persona”

In due anni ha visitato “le sette meraviglie del mondo”. A cavallo dei 30 anni, con un curriculum da fare invidia, lavoro per l’Unione Europea in diversi Stati, oggi residente in Germania, con Forlì, la sua città di nascita, nel cuore e l’amore per i viaggi e le scoperte a farle da benzina per una macchina che sembra andare al massimo. Giulia Bonetti è da poco tornata dalla Cina dove ha completato il suo puzzle dei luoghi da vedere nel corso della vita: Petra (Giordania), Grande Muraglia (Cina), Colosseo (Italia), Machu Picchu (Perù), Cristo Redentore (Brasile), Chichén Itzá (Messico), Taj Mahal (India), questo l’elenco delle località visitate da Giulia, laurea in Economia e Finanza all’Università di Bologna, contract manager l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, volontaria prima per le Nazioni Unite ora con la Commissione europea, grande attenzione per l’emergenza climatica e i diritti umani. «Da Londra il mio team è stato spostato in Germania dove sono adesso – racconta Giulia – e siccome ho del tempo mi sono detta: perchè visto che per lavoro virtualmente ho toccato tanti paesi, non andare a vederli di persona? Molte volte le cose si conoscono per sentito dire, così ho pensato che avendone la possibilità potevo provare a farlo. E per iniziare ho pensato alle “sette meraviglie del mondo”, una lista preparata che ti fa vedere luoghi culturali simbolo del mondo, anche se non ti porta in tutti i continenti».

Un piacevole tour de force, ai quali ha aggiunto un viaggio extra al Polo Nord. «Il primo viaggio l’ho fatto nel luglio 2022 ed è stato il Perù – racconta Giulia – e lì mi sono detta di provare a vedere tutte le “meraviglie” in due anni. Martedì scorso sono tornata dalla Cina dove ho visto l’ultima. Dopo il Perù sono stata a settembre 2022 in Giordania, nel 2023 ho fatto il Messico, sono stata Roma e in India a ottobre, mentre nel 2024 sono stata a febbraio in Brasile in occasione del Carnevale, e ora la Cina. I viaggi sono stati fatti tutti nei miei giorni di ferie, nei periodi che ritenevo consoni per andare in determinati paesi con climi diversi. Sono fortunata perchè nel mio lavoro non ho giorni prescritti di ferie, posso scegliere i periodi. I viaggi avevano durata diversa, di solito un paio di settimane. Naturalmente la “meraviglia” per l’obiettivo, ma approfittavo per vedere il Paese dove andavo. Sono stata con le mie amiche o in viaggi organizzati di gruppo».

