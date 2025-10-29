Forlimpopoli, mobilitazione alla Bakery

FORLIMPOPOLI. Lamentando mancanza di tutele e di una regolare applicazione del contratto, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil territorio forlivese tornano ad accendere i riflettori sulla Bakery di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. L’azienda di panificazione industriale divenuta “tristemente nota alle cronache la primavera scorsa per un grave incidente in cui un lavoratore ha riportato lesioni gravi”. Lunedì scorso, 27 ottobre, i sindacati hanno incontrato i lavoratori, assunti diretti e somministrati, in una serie di assemblee che si sono svolte all’esterno, nel parcheggio dello stabilimento, dato che “l’azienda non si è nemmeno impegnata per trovare uno spazio per le serena realizzazione delle assemblee dei lavoratori, venendo dunque meno a un altro dei suoi doveri”. Ed è stato deciso di avviare “un percorso di mobilitazione, con tutti gli strumenti sindacali previsti”, compreso lo sciopero. La Bakery, spiegano le parti sociali, applica un contratto “ormai obsoleto” e la mancata applicazione del Ccnl di riferimento siglato nel 2024 porta a una busta paga più leggera di 100 euro al mese di media, differenza che aumenterà nei prossimi mesi con la previsione degli aumenti contrattuali. Altro tema è la “precarietà che porta rischi anche per la sicurezza”. Infatti “la stragrande maggioranza del personale è in somministrazione”.

Sei mesi fa, ricordano i sindacati, si è tenuto un presidio di fronte i cancelli dello stabilimento di Forlimpopoli, con successivo incontro con la direzione aziendale, alla presenza della sindaca Milena Garavini, ma “nulla è cambiato. Non abbiamo ricevuto risposte concrete sul percorso per l’internalizzazione dei lavoratori somministrati e nemmeno sull’applicazione del Ccnl della Panificazione”. Una situazione “grave in cui si continua a produrre ignorando i diritti e la dignità dei lavoratori”. Da qui la richiesta di un coinvolgimento attivo da parte del Comune per avviare un tavolo con sindacati e azienda e con un “impegno reale per cambiare le cose”.