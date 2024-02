Forlimpopoli. Milena Garavini si ricandida con il sostegno del Pd

L’Assemblea Comunale degli iscritti al Partito Democratico di Forlimpopoli, in vista delle prossime elezioni, ha approvato nella serata di lunedì 12 febbraio all’unanimità una proposta complessiva allo scopo di realizzare una nuova alleanza amministrativa che confermi, consolidi e aggiorni il buon governo degli ultimi decenni che ha consentito al nostro Comune di essere una realtà vitale, attrattiva e in continuo progresso. Questa proposta sarà sottoposta al confronto con le forze e le organizzazioni che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Perciò, sin dai prossimi giorni, s’intende aprire un importante tavolo di confronto. In questo quadro, anche alla luce dei risultati positivi ottenuti dall’attuale amministrazione, il Partito Democratico sostiene la ricandidatura di Milena Garavini alla carica di sindaca, all’interno di una proposta amministrativa basata sulla trasparenza, sulla partecipazione, sulla collegialità e sulla leale collaborazione tra sindaco, giunta e gruppo consiliare. Durante il confronto il Partito Democratico metterà a disposizione dell’alleanza anche altre risorse, a partire da Enrico Monti (attuale Presidente del Consiglio Comunale), in grado di completare una squadra di governo nella maniera più autorevole e competente.

Sulle proposte programmatiche, che dovranno essere elaborate congiuntamente nel confronto con le altre forze di centrosinistra, il Partito Democratico pone l’accento sui temi che considera prioritari: la tutela del lavoro, la sostenibilità ambientale, la salute dei cittadini, il diritto allo studio, lo sviluppo delle attività culturali e sportive, il sostegno ai ceti deboli e, soprattutto, l’attenzione alle realtà giovanili.

Il Partito Democratico forlimpopolese, infine, si impegna a svolgere in modo assiduo, durante tutta la prossima consiliatura, un ruolo di confronto e sostegno politico con gli eletti, di concerto con la coalizione, anche allo scopo di affrontare le problematiche amministrative che possono insorgere lungo il cammino.