Forlimpopoli. Consegnata alla sindaca la petizione contro la realizzazione del polo di Amadori

Sono state consegnate in Comune le 2.318 firme raccolte dall’associazione per la salvaguardia e la tutela del territorio contro la realizzazione del nuovo polo di Amadori a Forlimpopoli. «Un grande segnale di partecipazione - dice il presidente dell’associazione, Gianfranco Montaletti - in cui la cittadinanza ha condiviso le preoccupazioni a proposito del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento logistico-produttivo di 64.666,25 mq su una superficie di circa 26 ettari con notevoli impatti ambientali e territoriali e con ricadute su salute e qualità della vita».