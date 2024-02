Forlì. Zattini presenta la lista civica in Municipio. Europa Verde. «Il Comune non è la sede del partito del sindaco»

FORLI’. Nessun rispetto delle istituzioni né delle formazioni politiche. A Europa verde non va giù la presentazione, sabato scorso, della lista civica a sostegno della conferma di Gian Luca Zattini sindaco di Forlì in Municipio. Infatti, attaccano Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi, «il Comune è la casa di tutti i forlivesi e non la sede del partito del sindaco». Si tratta, aggiungono, del’»abc della politica non confondere e mescolare il ruolo istituzionale con quello politico-partitico, ma in questi anni abbiamo avuto ripetute dimostrazioni di quanta sia la distanza che separa Zattini dall’essere sindaco di tutti». Così come dall’essere «il democristiano moderato che pretende di essere». Il primo cittadino, proseguono, «ha anche preso un enorme abbaglio, confondendo probabilmente i Verdi con altri suoi alleati, rivolgendo loro una accusa infamante, un inesistente e privo di fondamenta progetto di cementificazione dell’area dell’ex Eridania». In merito, chiosano Creta e Ronchi, «preoccupa la mancanza di idee del sindaco, che rischia di lasciare spazio a chi non ha interesse nella tutela del bene pubblico che quell’area rappresenta». Europa Verde si aspetta dunque da Zattini “scuse e rettifica” e gli suggerisce di «mantenere maggiore sobrietà nella sua campagna elettorale per svolgere il suo ruolo nel tempo che resta con imparzialità e giudizio, necessari all’Istituzione che dovrebbe rappresentare a nome di tutti i cittadini».