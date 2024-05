Forlì, Zattini e Casara: “In arrivo altri 50 posti nido nel 2025”

Affrontare con le imprese il tema dei tempi di conciliazione famiglia-lavoro, dando il via a un progetto sperimentale, così da dare anche un sostegno alla natalità. Una Forlì a “misura di famiglia” è uno degli obiettivi di Gian Luca Zattini per il secondo mandato, qualora venisse confermato sindaco della città l’8 e 9 giugno prossimi. “Siamo per un’amministrazione moderata e concreta, che non lascia indietro nessuno”, sottolinea alla stampa accogliendo questa mattina nella sede elettorale di La Civica-Forlì cambia la parlamentare di Azione Elena Bonetti, “grande amica della città”.

Il partito di Carlo Calenda sostiene infatti lo Zattini bis all’interno della lista civica guidata da Paola Casara e che schiera anche l’ex assessore allo Sport, ed ex dem, Sarà Samorì. “Occorre ragionare al di là degli steccati - sottolinea Zattini - e di Calenda apprezzo che va oltre alle ideologie, guarda alle persone. Più che gli schieramenti si deve valutare come ci si propone e le prospettive per la città”. La Civica, continua, ha “allargato i suoi orizzonti” e con il parlamentare di Azione, e segretario regionale, Marco Lombardo, “parliamo da un anno e condividiamo l’idea di una città che non lascia indietro nessuno non si tratta di spese ma di investimenti”. Bonetti, ricorda la leader della lista civica Paola Casara, assessore uscente alla Scuola, “è stata in città già tre o quattro volte” e avere Azione come alleato è “un’opportunità”. La Civica, sottolinea, è “un’operazione straordinaria che mette insieme tante anime, è trasversale, di centro, di uomini e di donne libere”. E punta su 32 candidati, “persone che si mettono in gioco nella vita e sono impegnate in diversi settori”.

Da ministro nel governo Conte II e in quello Draghi, prosegue Casara, “Bonetti ha fatto arrivare tante risorse” a Forlì per nidi ed extrascolastico, e l’intenzione è di aumentarle con fino a 50 posti in più per i primi già dall’anno prossimo e poi in maniera progressiva. Intanto, rispetto ai 294 del 2020 sono ora 365. Sui centri estivi si intende invece integrare le risorse del governo, garantendo ancora fino a sette settimane gratis per i ragazzi disabili. Senza dimenticare il progetto da 14 milioni di euro del Pnrr per una “cittadella scolastica” in centro storico e quello per i voucher sportivi per le famiglie. Sulle strutture sportive sono stati investiti 30 milioni euro, così da incentivare l’attività di quello che è ritenuto il primo presidio sanitario per i meno giovani. Infine grande attenzione anche alla parità di genere, conclude Casara, con l’obiettivo di aumentare il numero delle già tante donne imprenditrici. E ribadire “l’importanza della donna nella società, nella famiglia e nell’impresa”.