Forlì, zaino sospeso: un quintale di materiale didattico raccolto dal Lions

L’iniziativa “Zaino sospeso”, promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con la Caritas diocesana, ha fatto registrare un primo importante risultato con un quintale di materiale didattico raccolto. Nei giorni scorsi, una delegazione del Club composta dalla presidente Fiorella Maria Mangione e dai soci Franco Sami, Past Governatore del Distretto 108 A, Alessio Serrani, coordinatore del service, e Gabriele Zelli ha consegnato nelle mani di mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro e presidente della Caritas locale, e di Filippo Monari, direttore dell’associazione, quanto è stato con generosità donato dai cittadini forlivesi.

Anche nel corso dei prossimi giorni e settimane sarà possibile sostenere questo importante progetto nelle seguenti attività commerciali: Block Notes, viale Bologna 43 (Romiti), Il Cubo, via Marsilio da Padova 34 (Coriano-Ospedaletto), Il Prisma, via Ravegnana 145 (Foro Boario), Il Temperino, viale Bolognesi 181 (zona Centro studi), Conad Superstore, via Dirani 6 (Ronco).

Ubik, piazzale della Cooperazione (Centro commerciale via Punta di Ferro, Forlì), Mega e Futura, entrambi in centro storico, rispettivamente in corso della Repubblica 144 e Porta Cotogni 10, Gamma, via Sandro Pertini 24, Forlimpopoli.