Forlì, volontari distribuiscono materiale contro la droga

È stato un altro giorno proficuo per i volontari dell’associazione “Mondo libero dalla droga”. Altri 1200 opuscoli informativi sono stati distribuiti alla cittadinanza forlivese, che sommati a quelli di mercoledì si arriva ad un totale di 2300. Ancora una volta tanti proprietari di negozi in centro hanno apprezzato l’iniziativa di prevenzione, ma non solo. La distribuzione di materiale informativo circa gli effetti a corto e a lungo termine delle droghe ha permesso ai volontari di avere un confronto con i forlivesi a spasso nel centro. Molti hanno condiviso l’obiettivo dell’associazione di volontariato, ovvero l’importanza dell’istruzione su un tema così importante. Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

Il programma “La Verità sulla Droga” è la più ampia e dettagliata campagna non governativa del suo genere per la prevenzione dalla droga. Il programma, soprinteso dalla Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, con sede a Los Angeles, viene usato da insegnanti, consulenti scolastici, specialisti dell’istruzione sulla droga e funzionari delle forze dell’ordine nel mondo. Ed il suo messaggio di libertà dalla droga raggiunge più di 100 milioni di persone all’anno. Infatti, i volontari stanno pianificando una serie di attività a Forlì nell’anno corrente per sensibilizzare su questo particolare argomento. Per contribuire alle attività di volontariato si può contattare l’associazione all’indirizzo noalladrogaromagna@gmail.com o visitando il sito www.noalladroga.it.