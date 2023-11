Forlì. Vittime di violenza, in dieci mesi 108 donne hanno chiesto aiuto

Nel corso del 2023, dati aggiornati alla fine di ottobre, sono 108 le donne vittime di violenza e maltrattamenti che si sono rivolte al Centro Donna per un totale di 283 accessi. Numeri che restituiscono una reale fotografia di quanto il fenomeno sia presente anche sul territorio forlivese e che rappresentano l’allarme che si concretizza, ogni giorno, nelle segnalazioni che arrivano al centro antiviolenza. Rispetto al 2022, quando si sono registrate 144 vittime di violenza e maltrattamento nei 12 mesi, quest’anno sono già 96 le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza (nel 2022 erano state solo 60). Di queste, 66 sono al primo accesso e 30 in percorso dagli anni precedenti. «Dal nostro osservatorio notiamo che come società c’è un limite che si ripercuote nelle richieste di uscita dalla violenza - spiega la responsabile del Centro Donna, Giulia Civelli -. Sono diversi gli aspetti che influiscono sulla scelta di intraprendere questo percorso, in particolare spaventa molto le donne il fatto di non essere autosufficienti dal punto di vista economico». Dall’ultima verifica effettuata ad ottobre, la fascia d’età maggiormente coinvolta rimane quella tra i 25 e i 45 anni, anche se sono in aumento le donne comprese tra i 18 e i 24 anni e quelle di età superiore ai 45 anni. Sul totale dei 283 accessi al Centro Donna del 2023, 197 sono donne con figli e 167 le italiane, mentre 116 le straniere. «Proviamo a leggere questi numeri da un altro punto di vista - dice Civelli -. Sono in aumento le donne straniere vittime di violenze e maltrattamenti, spesso molto giovani. Il che ci fa pensare che trovando qui un altro tipo di cultura, sono spinte a chiedere aiuto. Non solo, sono in crescita le giovani donne tra i 18 e i 24 anni che si rivolgono a noi, indicatore del fatto che dobbiamo continuare con l’attività di sensibilizzazione e conoscenza del Centro Donna che stiamo facendo nelle scuole per le ragazze delle classi quarte e quinte delle superiori». Se si considerano solo i 96 accessi per violenza, 89 donne hanno subito violenza psicologica, 66 quella fisica, 17 sono le donne che hanno subito violenza sessuale, 55 quella economica, 18 sono state vittime di stalking e una di mobbing. I maltrattamenti sono avvenuti per 24 donne da parte degli ex partner, per 32 dal coniuge, per 19 dal convivente, per 10 dal fidanzato, per 6 da un familiare, per due dal datore di lavoro, in un caso dal vicino e in un altro da un estraneo. Nel corso del 2023 sono state accolte in casa rifugio 9 donne, di cui 8 con figli. Nel 2022, invece, sono state 4 ma 22 sono state ospitate in strutture di secondo livello, mentre fino ad ottobre ne sono state accolte 15, di cui 12 con figli.

«In accordo con il Centro Donna e dopo alcuni sopralluoghi, a breve inizieremo il trasferimento delle donne in una nuova casa rifugio - dice l’assessora alle pari opportunità, Andrea Cintorino, durante la commissione -. Abbiamo individuato un immobile, dopo diverso tempo, per ragioni di sicurezza, è diventato opportuno cambiare ubicazione. Non solo, a breve con la commissione pari opportunità vorremmo iniziare a discutere del piano di uguaglianza di genere (un esempio portato a conoscenza proprio dei componenti della commissione è stato quello adottato dalla Città metropolitana di Bologna) e di come poterlo attuare a Forlì. A breve, inoltre, bisogna riaprire il confronto per mettere mano al bilancio di genere che è fermo da tempo».