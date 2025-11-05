Forlì. Visita guidata alla Rocca delle Caminate

Domenica pomeriggio 9 Novembre sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Rocca delle Caminate, a cura di Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione Emilia-Romagna, fino al Tramonto. Sarà un’immersione nella Storia e nella Bellezza di questo verde angolo di Romagna, sito ad un’altitudine di circa 400 mt.

La Guida racconterà ai Partecipanti le due vite di questo suggestivo Maniero, dalla Storia Millenaria, ovvero dal Medioevo al Ventennio alla Seconda Guerra Mondiale, passeggiando nel Parco secolare, che cinge la Rocca, proseguendo , poi, al suo interno e , infine, soffermandosi sulla Terrazza Panoramica, da cui si ammira una vista spettacolare, dal Mare agli Appennini, e da cui si potrà ammirare il suggestivo tramonto (previsto per le ore 16:55) , il crepuscolo e la stellata.

Info

Ritrovo ore 14:45 davanti al Cancello d’ingresso della Rocca (lato Forlì). Inizio della Visita Guidata: ore 15. Durata complessiva della visita guidata: 3 ore circa

Tariffa a persona: biglietto ridotto d’ ingresso alla Rocca 5 euro (a partire dai 14 anni di età ), a cui va aggiunto il costo della visita guidata: 15 euro (a partire dai 19 anni di età ); 10 (Studenti Scuole Superiori)

La prenotazione è obbligatoria : tassativamente entro e non oltre Venerdì 7 Novembre per esigenze organizzative, cortesemente tramite whatsapp scritto al numero 349 - 8087330.

La visita guidata NON è adatta ai bambini, ne’ ai ragazzi delle Scuole Medie .