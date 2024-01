Forlì, violenze alla convivente: condanna confermata in Appello

Confermata in Appello a un 35enne la condanna a 2 anni e 3 mesi per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. I giudici di Bologna non hanno modificato la sentenza emessa in primo grado dal collegio del Tribunale di Forlì presieduto da Monica Galassi (giudici a latere Nunzia Castellano ed Elisabetta Giorgi). L’uomo violento dovrà pagare anche le spese processuali e risarcire la parte offesa, una donna di 40 anni difesa dall’avvocato Carla Ciani, con 10mila euro. Violenze fisiche e psicologiche durate anni, prima con semplici litigi, poi con comportamenti ben più gravi che hanno fatto configurare le ipotesi di accusa di maltrattamenti e lesioni. Una escalation di comportamenti aggressivi, a lungo sopportati in silenzio dalla vittima. La denuncia alla Squadra Mobile è partita nell’estate del 2019 quando la donna si era dovuta recare al Pronto soccorso dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” per le percosse ricevute dal compagno: in quell’occasione aveva ricevuto una prognosi di 7-8 giorni.