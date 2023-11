Forlì, violenza di genere: uno sportello al Campus

A un anno dalla sua attivazione a Bologna, lo Sportello contro la violenza di genere apre le porte anche al Campus di Forlì, gestito dal Centro Donna del Comune di Forlì nell’ambito del progetto “Il rispetto è il pane dell’anima: insieme è più facile, no alla violenza sulle donne”, in collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT dell’Università di Bologna, sede di Forlì.

A partire dal 29 novembre, in Via San Pellegrino Laziosi, 13 (accesso esterno a sinistra della Biblioteca “R. Ruffilli”), l’intera comunità universitaria (studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, personale docente e ricercatore, collaboratrici e collaboratori a vario titolo con l’Ateneo, CEL, lettrici e lettori, tutor didattici e linguistici, assegniste e assegnisti di ricerca) potrà contare su questo nuovo spazio di ascolto protetto e di sostegno per le diverse forme di violenza che possono verificarsi sia all’interno del contesto universitario sia al di fuori dell’Università, da parte di partner, familiari, conoscenti e sconosciuti.

Il servizio è gratuito e offre colloqui individuali, ascolto telefonico, attivazione della procedura di emergenza per l’immediata messa in protezione della persona che subisce violenza, informazioni sui servizi, le figure e gli organismi istituzionali dell’Ateneo, la possibilità di interazione con la rete dei servizi e dell’associazionismo locale e informazioni di base sugli aspetti legali. Tutti i servizi sono anche in lingua inglese e garantiti online per una copertura Multicampus. Attivo a distanza e in presenza su appuntamento, è disponibile in Via San Pellegrino Laziosi, 13 (accesso esterno a sinistra della Biblioteca “R. Ruffilli”), tutti i mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, lo sportello è anche raggiungibile via mail, telefono o WhatsApp.

L’apertura dello Sportello al Campus di Forlì rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Ateneo per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quest’anno, l’’Università di Bologna aderisce alla “16 Days Campaign”, la campagna di 16 giorni di attivismo promossa dalle Nazioni Unite che connette il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani.