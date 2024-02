Forlì, viale dell’Appennino: i lavori di Hera prolungati di una settimana

A Forlì bisognerà pazientare per una settimana aggiuntiva prima di vedere chiuso il cantiere di Hera. Sono in fase di ultimazione i lavori di spostamento e bonifica condotte acqua, gas, fognatura nera e fognatura bianca nei Viali Risorgimento e dell’Appennino nel tratto compreso tra la Rotonda Molino del Fico e via Cangini, che hanno comportato fino ad oggi la chiusura della viabilità in entrambi i sensi di marcia.

Il cantiere, realizzato da Hera dal 13 novembre scorso su richiesta di Anas, è finalizzato a risolvere le interferenze tra i servizi a rete gestiti dalla multiutility ed il tracciato del terzo lotto della tangenziale est di Forlì. Il termine dei lavori, inizialmente ipotizzato per il 16 febbraio, slitterà di una settimana, a causa della necessità, sopraggiunta durante gli interventi, di approntare due scarichi di acque bianche verso il canale Ravaldino, a monte ed a valle della tangenziale.

La viabilità fino al 23 febbraio

Quindi fino a venerdì 23 febbraio, permane la chiusura della carreggiata stradale in entrambi i sensi; accessibile solo per i residenti, e resteranno pienamente agibili con percorsi segnalati da cartellonistica appositamente installata, le attività aperte al pubblico: specificatamente la Farmacia Appennino, gli adiacenti Studi Medici ed il Mulino Zampighi. Eventuali ulteriori limitazioni alla sosta lungo le viabilità alternative verranno confermate dall’Amministrazione comunale e poste in essere mediante cartelli indicatori. I lavori interesseranno puntualmente anche la pista ciclabile di via Appennino per la realizzazione degli allacci di utenza.