Forlì, via libera al bilancio comunale

Via libera all’ultima previsione di bilancio 2024-2026, l’ultima siglata dal sindaco Gian Luca Zattini al termine del suo primo mandato a Forlì. Un documento, la cui spesa corrente per il prossimo anno ammonta a 100 milioni di euro, che è stato oggetto della seduta del consiglio comunale di ieri. “Non viene previsto né un aumento di tasse, né un aumento di tariffe - assicura l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani -. Anzi, le rette degli asili si abbasseranno per le famiglie numerose per effetto del quoziente famiglia. Considerato l’aumento dell’inflazione, che ha colpito tutti anche gli enti, mantenere invariate le tariffe equivale nella pratica ad una loro riduzione e senza tagliare le prestazioni”. Un esempio? Le bollette dei rifiuti o il costo dei biglietti del trasporto pubblico che sono aumentati dappertutto, tranne a Forlì, dove il Comune ha deciso di compensare con fondi propri il maggior costo.Capitolo investimenti. Il Municipio nei prossimi tre anni investirà oltre 174 milioni di euro, di cui 61 milioni di euro nel 2024.