Forlì, via le fioriere anti monopattini

Le fioriere che ostacolavano il transito sotto ai portici del Comune in piazza Saffi a monopattini e biciclette rimosse d’intesa con la Soprintendenza ai Beni architettonici. L’amministrazione comunale non si arrende, però, e studia nuove formule per contrastare con vigore un fenomeno pericoloso per chi passeggia in centro storico.

I vasi erano stati sistemati in centro nei mesi scorsi come disincentivo a utilizzare i porticati della piazza Saffi come fossero una strada da parte chi si trovava su monopattini e biciclette, triste consuetudine che provoca pericoli ai passanti. Nel periodo festivo le fioriere hanno rivestito anche la funzione di addobbo natalizio, tra casette dei mercatini, albero di Natale e altre installazioni, ma finite le feste e ritornata la piazza al suo aspetto originario, ecco che sono state tolte considerata la rilevanza storica della piazza e che il Palazzo del Municipio è ovviamente vincolato.

«Effettivamente è stata un’indicazione della Soprintendenza – chiarisce il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che ha la delega anche alla Cultura – che ce le aveva lasciate posizionare nel periodo delle feste perché erano passate come addobbo natalizio. Finita quella fase, per la quale eravamo autorizzati, ci eravamo presi l’impegno di rimuoverle. Ora dobbiamo continuare il dialogo per vedere come possa essere riattivabile quel presidio in modo compatibile con il valore storico della piazza. In tal senso ringraziamo la Soprintendenza per la disponibilità al confronto. Intanto, il periodo natalizio è stato utile per verificare che quel tipo di intervento ha funzionato. Nel frattempo sarà da tenere monitorato se il ridotto utilizzo del monopattino, con le regole introdotte dal nuovo Codice della Strada, renda davvero ancora necessario il provvedimento».

«In ogni caso – conclude Bongiorno – c’è da rilevare con rammarico una situazione: non comprendo davvero come si faccia a non capire quanto sia pericoloso e inopportuno procedere con il monopattino o in bici sotto un loggiato, a maggior ragione dove sono presenti bar e negozi. È il segno del preoccupante livello di menefreghismo e inciviltà a cui qualcuno è arrivato. Il tutto fa davvero molto pensare».